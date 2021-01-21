Суд Киева трижды оставлял украинский паспорт "вору в законе" из РФ – расследование

Окружной административный суд Киева уже трижды оставлял украинское гражданство российскому "вору в законе" Роману Когану, известному в криминальном мире как "Рома Краснодарский" и "Кащей".

Как сообщает Slidstvo.Info, Когана экстрадировали несколько месяцев назад из Польши. В Украине мужчину подозревают в мошенничестве, а в России ему грозит пожизненное заключение за ряд преступлений, в частности, создание преступной организации и наркоторговлю (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По данным из судебного реестра, в январе 2018 года он получил украинский паспорт. Но через несколько месяцев после этого Коган совершил мошенничество и покинул Украину, утверждают в полиции. Также правоохранители установили, что украинское гражданство мужчина получил на основании фальшивого израильского паспорта. Эту информацию подтвердили в Интерполе", – говорится в расследовании.

В марте 2019 года Государственная миграционная служба Украины отменила свое решение и лишила Когана гражданства. Его адвокаты с этим не согласились и обжаловали это решение в Окружном административном суде Киева.

В октябре 2019-го судья ОАСК Алена Мазур обязала миграционную службу вернуть Когану украинское гражданство. Судья ссылалась в частности на то, что в Украине Когана не осудили за подделку документов, поэтому его вина в предоставлении фальшивых документов не доказана.

В апреле 2020 года ГМС вдруг отменила украинское гражданство Когану. Теперь миграционная служба ссылалась на официальное письмо от посольства Израиля, в котором указывалось, что израильский паспорт Когана – подделка.

Через несколько месяцев Окружной админсуд Киева во второй раз отменил решение ГМС и обязал вернуть Когану украинское гражданство. Официальный ответ посольства Израиля судья Татьяна Балась признала "ненадлежащим доказательством", поскольку он не подтверждает факт подделки документов.

В конце 2020 года, после экстрадиции Когана в Украину, ГМС третий раз отменила ему гражданство. Но 29 декабря Окружной админсуд Киева снова заблокировал это решение.

Также в декабре Днепровский райсуд Киева отпустил Когана под домашний арест по делу о мошенничестве. На следующий день прокуроры обратились уже в Дарницкий райсуд Киева. Они надеялись применить к нему временный арест для последующей экстрадиции в Россию.

Однако суд отказал им во временном аресте, поскольку установил, что Коган имеет украинское гражданство.

Как сообщал OBOZREVATEL, принятые Радой революционные изменения в законодательстве могут перекроить уголовное карту Украины.

У правоохранителей появился серьезный инструмент борьбы с "элитой" преступного мира, а у воров в законе в ближайшее время наступят черные дни. Правда, прежде всего у российских.