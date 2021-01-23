Суд избрал меру пресечения руководительнице сгоревшего дома престарелых в Харькове

Подозреваемую руководительницу сгоревшего дома престарелых в Харькове Ольгу Кравченко арестовали на два месяца без права внесения залога.

Как сообщает "Суспільне.Харків", решение приняла следственная судья Киевского райсуда города Светлана Колесник.

Просьбу защиты отпустить Кравченко под домашний арест, в том числе с учетом ее состояния здоровья после операции на колене, суд оставил без удовлетворения.

Напомним, ранее суд арестовал мужа Ольги – Вячеслава Кравченко. По данным следствия, супруги фактически руководили заведением.

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