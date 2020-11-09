Суд избрал меру пресечения для виновника ДТП в Харькове

Киевский районный суд Харькова 9 ноября избрал меру пресечения виновнику ДТП Али Хенди, который в Харькове сбил пешеходов на островке безопасности, в виде содержания под стражей на 60 дней. В то же время подозреваемый может внести залог в размере 10 млн 500 тыс. гривен и выйти на свободу.

Трансляция судебного заседания велась в прямом эфире в Facebook. Подозреваемый признал свою вину и раскаялся.

Он сказал, что этого бы не произошло, если бы его не "подтолкнул" водитель другого автомобиля.

В прокуратуре заявили, что подозреваемый может покинуть Украину, поэтому его нужно поместить в следственный изолятор без права внесения залога сроком на 60 дней. Кроме того, его уже привлекали к административной и уголовной ответственности.

Также представитель прокуратуры добавил, что подозреваемый после совершения ДТП пытался покинуть место совершения аварии.

Адвокат, в свою очередь, заявил, что подозреваемый раскаивается и готов возместить всем причиненный ущерб. Он попросил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.

Также в ходе судебного заседания выяснилось, что Хенди за последние три года 26 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове автомобиль сбил четырех людей, которые стояли на островке безопасности посреди пешеходного перехода.

Позже появилась информация, что водитель, по словам очевидцев, после совершения ДТП вел себя неадекватно.

Следователи Национальной полиции сообщили о подозрении водителю, который 7 ноября сбил группу пешеходов в центре Харькова.