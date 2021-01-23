Суд избрал меру пресечения арендатору сгоревшего дома престарелых в Харькове
Подозреваемого арендатора сгоревшего дома престарелых в Харькове Вячеслава Кравченко взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.
Как сообщает "Сегодня" в Telegram, суд решил арестовать арендатора до 21 марта.
Сегодня будут избраны меры пресечения еще для троих подозреваемых – мужчины, которому принадлежит здание, администратору учреждения и жене арендатора, которая фактически руководила пансионатом.
Жену арендатора уже завели в зал заседаний суда.
Напомним, 22 января четырем задержанным сообщили о подозрении по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибели людей.
Владельцем пансионата для престарелых в Харькове на улице Нижняя Гиевская 150-Б оказался 67-летний Славик Акопян.
Соседи рассказывают, что пансионат для пожилых людей и наркологический реабилитационный центр владелец построил незаконно, просто возвел на пустыре два дома.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 января в пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" погибли 15 человек.
22 января в Харькове объявили день траура по погибшим. Президент Владимир Зеленский объявил на 23 января всеукраинский траур.
После трагедии в доме престарелых правоохранители обнаружили еще 32 подобных заведения, которые работали незаконно в Харьковской области. В этих учреждениях находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.