Суд избрал меру пресечения арендатору сгоревшего дома престарелых в Харькове

Подозреваемого арендатора сгоревшего дома престарелых в Харькове Вячеслава Кравченко взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщает "Сегодня" в Telegram, суд решил арестовать арендатора до 21 марта.

Сегодня будут избраны меры пресечения еще для троих подозреваемых – мужчины, которому принадлежит здание, администратору учреждения и жене арендатора, которая фактически руководила пансионатом.

Жену арендатора уже завели в зал заседаний суда.

Напомним, 22 января четырем задержанным сообщили о подозрении по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибели людей.

Владельцем пансионата для престарелых в Харькове на улице Нижняя Гиевская 150-Б оказался 67-летний Славик Акопян.

Соседи рассказывают, что пансионат для пожилых людей и наркологический реабилитационный центр владелец построил незаконно, просто возвел на пустыре два дома.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 января в пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" погибли 15 человек.