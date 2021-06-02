Суд арестовал виллу Шария в Испании и его счета в РФ и ЕС, – Бутусов

Печерский суд наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария. Речь идет об объектах недвижимости в Испании и банковских счетах в РФ и странах ЕС.

Такое решение суд принял в среду, 2 июня, сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook с ссылкой на источники.

Как пишет Бутусов, арест наложен на:

виллу в Испании по адресу Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona;

жилище по адресу Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona;

банковские счета в испанском "Caixabank";

банковский счет в российском "Raiffeisen Bank";

банковский счет в "East-West United Bank S.A." (адрес Бульвар Йосифа ІІ, 10, L – 1840, Люксембург);

Кроме того, по словам журналиста, суд санкционировал временный доступ к вещам и документам Шария, которые хранятся в канадском банке Hsbc Bank Canada и представляют банковскую тайну.

Ранее Бутусов заявил, что Шарий якобы получал прямое финансирование из России, где ему за два года было перечислено более 600 тысяч евро. Со слов Бутусова, с этого счета Шарий оплачивал свои покупки недвижимости в Испании.

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"Есть такой счет Anatolii Sharii 4082 0978 7010 0001 9207 Raiffeisen Bank RF, Moscow. 21.05.2019 и 19.04.2020 на этот счет были направлены из России два платежа на сумму 670 000 евро от двух граждан РФ", – написал он.

Напомним, ранее журналисты проекта "Слідство.інфо" показали виллу Шария в Испании и заявили, что ее рыночная стоимость может достигать миллиона евро. Сам Шарий заявил, что на самом деле, вилла стоит около 3 миллионов евро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 лютого Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 "Державна зрада" і ч. 1 ст. 161 "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".