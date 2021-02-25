Суд арестовал имущество Захарченко, метившего в главари 'Л/ДНР'

Суд наложил арест на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Украины Виталием Захарченко.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, арест наложен на три квартиры, шесть гаражей в центральной части Киева, четыре жилых дома, а также 24 земельных участка.

Отмечается, что арест наложен в уголовном производстве, в котором расследуются обстоятельства финансирования экс-министром деятельности преступной организации, созданной бывшим президентом Виктором Януковичем.

Также Захарченко обвиняется в совершение финансовых операций и сделок с деньгами и имуществом, полученных преступным путем. Беглого министра обвиняют в незаконной конвертации безналичных средств в наличные, приобретение недвижимого имущества и его вывода за границу на подконтрольные иностранные компании.

Добавим, что Печерский районный суд Киева передал арестованное имущество Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, беглый экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко сказал, что готов возглавить террористов на Донбассе в случае слияния "Л/ДНР" в одну "республику".