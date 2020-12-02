Суд арестовал чиновника МВД в деле Микитася

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял под стражу замдиректора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Константина Дубоноса.

Информацию о решении суда разместила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram-канале. Чиновник вместе с экс-нардепом Максимом Микитасем фигурирует в деле госкомпании "Укрбуд" о завладении имуществом Нацгвардии, пишет УП.

Дубоносу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 января 2021 года, но предоставили альтернативу внесения – 1 млн гривен залога.

Следствие считает, что чиновник МВД получил от Микитася взятку в виде паркоместа за 250 тысяч грн. Взамен уменьшил сумму убытков от указанного дела с 81 млн до 7 млн грн.

Прокурор во время судебного заседания сообщил, что между представителем "Укрбуда" и нынешним заместителем председателя Офиса президента (ОП) Олегом Татаровым зафиксирована переписка. В ней чиновник ОП якобы посылал скан паспорта человека, на которого надо было зарегистрировать паркоместо со 100% скидкой.

1 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило Микитасю об очередном подозрении по делу госкомпании "Укрбуд" – о предоставлении взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта.

Также НАБУ расследует дело против Татарова по подозрению в причастности к фальсификации экспертизы по делу Микитася.

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