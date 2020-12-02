Суд арестовал чиновника МВД в деле Микитася
Мера пресечения избрана в рамках уголовного производства о завладении имуществом Нацгвардии
Константин Дубонос якобы получил взятку от экс-главы "Укрбуда" Микитася
Последний передачу неправомерной выгоды правоохранителю во время допроса подтвердил
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял под стражу замдиректора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Константина Дубоноса.
Информацию о решении суда разместила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram-канале. Чиновник вместе с экс-нардепом Максимом Микитасем фигурирует в деле госкомпании "Укрбуд" о завладении имуществом Нацгвардии, пишет УП.
Дубоносу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 января 2021 года, но предоставили альтернативу внесения – 1 млн гривен залога.
Следствие считает, что чиновник МВД получил от Микитася взятку в виде паркоместа за 250 тысяч грн. Взамен уменьшил сумму убытков от указанного дела с 81 млн до 7 млн грн.
Прокурор во время судебного заседания сообщил, что между представителем "Укрбуда" и нынешним заместителем председателя Офиса президента (ОП) Олегом Татаровым зафиксирована переписка. В ней чиновник ОП якобы посылал скан паспорта человека, на которого надо было зарегистрировать паркоместо со 100% скидкой.
1 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило Микитасю об очередном подозрении по делу госкомпании "Укрбуд" – о предоставлении взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта.
Также НАБУ расследует дело против Татарова по подозрению в причастности к фальсификации экспертизы по делу Микитася.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходила благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
14 мая 2019 года к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 млн гривен.
По словам журналиста Юрия Бутусова, НАБУ якобы подготовило подозрение замглавы ОП по вопросам правоохранительных органов Олегу Татарову: его должны были вручить 28 ноября, но этот шаг якобы заблокировал судья ВАКС Сергей Мойсак.