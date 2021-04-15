Суд арестовал 12 российских самолетов за полеты в Крым

Суд в Украине заочно арестовал 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для траспортировки пассажиров во временно оккупированный Крыма в аэропорт Симферополя.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК и города Севастополя. Отмечается, что арест наложен в ходе расследования ГУ СБУ в Крыму уголовного производства по ч. 2 ст.332 1, ст. 334 и ч.1 ст.111 УК Украины.

"Установлено, что одной из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок "Boeing" и "Airbus" для осуществления переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что ранее в рамках указанного производства был наложен арест на 199 воздушных судов, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуострова, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

Также прокуратура АРК обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет, летевший в Крыму, загорелся и сел посреди поля рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье).