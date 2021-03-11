Студентка, которая замерзла в лесу на Житомирщине, была подвыпившая – полиция

Студентка Ирина Дворецкая, которую нашли мертвой в лесу на Житомирщине в январе 2019 года, была подвыпившей и умерла от переохлаждения.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, пишет "Телеграф". Правоохранители пришли к выводу, что посторонние лица к гибели девушки непричастны.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от общего переохлаждения тела. При судебно-токсикологическом исследовании крови из трупа погибшей обнаружен этиловый спирт в концентрации, которая может быть расценена как легкое алкогольное опьянение", – говорится в ответе полицейских на запрос журналистов.

Следовательно, в действиях водителя и кассира рейсового автобуса, в котором ехала студентка, состава уголовного преступления не обнаружили. Учитывая это, производство закрыли еще 26 апреля 2019 года.

Напомним, тело 21-летней студентки Новоград-Волынского медицинского колледжа обнаружили 10 января 2019 года между селами Перга и Рудня-Хочинская на Житомирщине. Погибла она 8 января от переохлаждения внутренних органов после того, как ее якобы высадили из маршрутки между населенными пунктами.

Однако озвучивалась и другая версия, согласно которой конфликта между погибшей и водителем автобуса не было, а выйти из транспорта она решила сама. Родственники студентки предполагали, что она могла пойти в лес, чтобы сократить путь домой.

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