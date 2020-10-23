Студент из Донецка помочился на портреты Небесной Сотни по заказу – журналист

Студент, которого задержала полиция за то, что тот помочился на памятный знак погибшим героям Небесной сотни, сделал это по заказу.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. Парня зовут Илларион Олегович Борисенко.

"Этот 21-летний житель Донецка, где он прописан по улице Кадиевская, приехал в Киев и учится в Государственном университете коммуникаций на 3-м курсе. Проживает Борисенко в общежитии университета на улице Соломенская, 7А. Чтобы получить паспорт Украины, приезжал в Волноваху из Донецка в январе 2015-го. В 2017-м приехал в Киев, получил загранпаспорт, поступил в вуз", – уточнил Бутусов.

По мнению журналиста, акция Борисенко – спланированная, "подонку сделали заказ специально, чтобы разогнать в интернете". Он уточнил, что видео поступка злоумышленника было размещено на канале, который ранее размещал постановочные сюжеты российской пропаганды.

Против Борисенко открыто дело по статье 296 УК Украины (хулиганство), которая предусматривает наказание в виде ареста до 6 месяцев, ограничение свободы до 5 лет или штраф до 34 тысяч гривен.

"Надеюсь, Борисенко посидит в камере 6 месяцев. А Цензор.Нет обратится в Университет коммуникаций, чтобы студент Борисенко был отчислен. Преступники коммуникациями заниматься не должны", – подчеркнул Бутусов.

Илларион Олегович Борисенко Facebook Юрия Бутусова

Бутусов рассказал подробности о Борисенко Facebook Юрия Бутусова

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