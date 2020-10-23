Студент из Донецка помочился на портреты Небесной Сотни по заказу – журналист
Видео инцидента с памятным знаком в Киеве выложили в соцсети
Съемка велась ночью, однако злоумышленника удалось идентифицировать
Ему грозит арест до 6 месяцев, ограничение свободы до 5 лет или штраф до 34 тысяч гривен
Студент, которого задержала полиция за то, что тот помочился на памятный знак погибшим героям Небесной сотни, сделал это по заказу.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. Парня зовут Илларион Олегович Борисенко.
"Этот 21-летний житель Донецка, где он прописан по улице Кадиевская, приехал в Киев и учится в Государственном университете коммуникаций на 3-м курсе. Проживает Борисенко в общежитии университета на улице Соломенская, 7А. Чтобы получить паспорт Украины, приезжал в Волноваху из Донецка в январе 2015-го. В 2017-м приехал в Киев, получил загранпаспорт, поступил в вуз", – уточнил Бутусов.
По мнению журналиста, акция Борисенко – спланированная, "подонку сделали заказ специально, чтобы разогнать в интернете". Он уточнил, что видео поступка злоумышленника было размещено на канале, который ранее размещал постановочные сюжеты российской пропаганды.
Против Борисенко открыто дело по статье 296 УК Украины (хулиганство), которая предусматривает наказание в виде ареста до 6 месяцев, ограничение свободы до 5 лет или штраф до 34 тысяч гривен.
"Надеюсь, Борисенко посидит в камере 6 месяцев. А Цензор.Нет обратится в Университет коммуникаций, чтобы студент Борисенко был отчислен. Преступники коммуникациями заниматься не должны", – подчеркнул Бутусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали 21-летнего студента столичного вуза, который осквернил Аллею Героев Небесной Сотни. Парень объяснил свое поведение алкогольным опьянением.