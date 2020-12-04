Стрельба на границе России с Украиной: пограничники раскрыли новые подробности

Украинские пограничники сообщили детали происшествия – стрельба на границе, о которой ранее сообщала российская сторона.

В пресс-службе Госпограслужбы Украины OBOZREVATEL уточнили, что в пятницу, 4 декабря, около 11:00 к ним поступило официальное письмо от пограничников РФ, в котором они "информируют о данном происшествии".

"Они сообщают, что это якобы произошло около полуночи по московскому времени. Пограничные наряды ГПСУ не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей России. Кроме того, российская сторона не информировала нас о любых нестандартных ситуациях, которые могли быть", – рассказали в пресс-службе.

Пограничники добавили, что проводят проверку местности, о которой сообщили в РФ.

"Скорее всего сегодня (4 декабря – Ред.) может состояться представительская встреча с россиянами, для того чтобы они могли объяснить все те обстоятельства, о которых сообщали в письме", – резюмировали пограничники.

По информации источников OBOZREVATEL инцидент на границе произошел в Сумской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ якобы открыли огонь по нарушителям границы, направлявшимся со стороны Украины. В ходе перестрелки с пограничниками якобы один с мужчин был убит, двое других скрылись на территории нашей страны.