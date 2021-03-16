Сторонники Антоненко устроили марш и акцию под СИЗО: суд не состоялся. Фото и видео

Сторонники обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь устроили акцию протеста возле Лукьяновского СИЗО после того, как заседание суда было перенесено.

Об этом сообщается на странице Free Riff в Facebook. Суд перенесли на 23 марта (начало в 14:00) из-за того, что Антоненко не доставили на заседание. Причиной тому назвали вспышку коронавируса среди военнослужащих Национальной гвардии, которые должны были конвоировать обвиняемого. Трансляция велась на YouTube-странице Судебной власти Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что сам Антоненко отказался принимать участие в заседании в режиме видеоконференции. Он пояснил решение плохой связью, из-за которой ему почти ничего не слышно.

Возле здания суда проходила акция сторонников обвиняемых, затем после объявления перерыва они прошли маршем к Лукьяновскому СИЗО, где содержат Антоненко.

Напомним, что Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей до 2 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналиста Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.