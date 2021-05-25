В деле Шеремета просили отвод всех присяжных: суд вынес решение

Представитель потерпевших по делу убийства журналиста Павла Шеремета Оксана Мельник заявила отвод всему составу суда присяжных.

Об этом шла речь на заседании Шевченковского районного суда Киева, которое транслировалось в YouTube. Представитель пострадавших считает, что присяжных выбрали не по закону.

Так, в 2020 году Киевский городской совет вносил изменения в список присяжных, которые работают в Шевченковском райсуде, дополняя его. Мельник утверждает, что такая процедура не предусмотрена законом, а решение принималось не в законные сроки.

Также суд не выбрал еще одного запасного присяжного вместо Юрия Михайленко, которого отвели из-за конфликта интересов и его сокрытия.

Кроме того, адвокат сомневается в беспристрастности прокурора Михаила Тишина и суда, поскольку они не возражали против проведения заседаний без участия потерпевших в то время, как их представитель просила отложить слушания.

Часть пострадавших проживают за пределами Украины и являются гражданами других стран. Их также не обеспечили переводчиками. Мельник отметила, что отсутствие пострадавших дает основания отменять решение суда в апелляции.

Также она считает, что объективность судей и присяжных является сомнительной, поскольку они не могли не следить за делом Павла Шеремета, которое постоянно освещается в СМИ и комментируется представителями власти и адвокатами.

Председательствующая судья Оксана Голуб объявляла перерыв для получения информации об избрании присяжных от аппарата суда, и после перерыва объявила эту информацию.

Затем прокурор и адвокат Андрея Антоненко Станислав Кулик заявили, что по их мнению, заявление об отводе удовлетворению не подлежит, другие обвиняемые и их защита также высказали свое мнение относительно этого заявления.

После выхода из совещательной комнаты суд отказал Мельник в удовлетворении ходатайства об отводе всему составу суда.

Далее суд продолжил исследование материалов дела, ранее предоставленных прокурором.

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