Стоматологу из Ривне заочно сообщили о подозрении в избиении детей: врача не могут найти

Детскому стоматологу Инне Кравчук из Ривне, которая вместе со своей ассистенткой якобы применяла силу к маленьким пациентам, сообщили о подозрении в умышленном нанесении легких телесных повреждений и побоях.

На данный момент установлены трое детей, пострадавших летом 2020 года, и еще один пациент в феврале 2021 года, отметили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, стоматолог совершала в адрес пациентов насильственные действия, причиняла им физическую боль, страх и психологические страдания.

Местонахождения врача не установлено, ее нет ни на работе, ни по месту жительства. В связи с этим сообщение о подозрении вручили ее отцу, как близкому родственнику.

По делу назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Продолжается досудебное расследование.

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