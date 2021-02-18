Стоматологу из Ривне заочно сообщили о подозрении в избиении детей: врача не могут найти
Детскому стоматологу Инне Кравчук из Ривне, которая вместе со своей ассистенткой якобы применяла силу к маленьким пациентам, сообщили о подозрении в умышленном нанесении легких телесных повреждений и побоях.
На данный момент установлены трое детей, пострадавших летом 2020 года, и еще один пациент в феврале 2021 года, отметили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
По версии следствия, стоматолог совершала в адрес пациентов насильственные действия, причиняла им физическую боль, страх и психологические страдания.
Местонахождения врача не установлено, ее нет ни на работе, ни по месту жительства. В связи с этим сообщение о подозрении вручили ее отцу, как близкому родственнику.
По делу назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сеть попали кадры из кабинета врача частной стоматологической клиники "Only kids" Инны Кравчук, которая вместе со своей ассистенткой якобы била детей. Мама одной из пациенток рассказала, что у девочки после визита к медику остались ссадины на теле.
Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба отреагировал на инцидент и выразил надежду, что дело будет должным образом расследовано. Он также призвал родителей быть рядом со своими маленькими детьми во время приемов у врача.
Против врача-стоматолога из Ривне, которую обвинили в избиении детей на приемах, открыли уже пять уголовных производств. Своей вины женщина не признает.