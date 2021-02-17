Против стоматолога из Ривне подали новые заявления об избиении детей: врач не признает вину
Против врача-стоматолога из Ривне, которую обвинили в избиении детей на приемах, открыли уже пять уголовных производств. Своей вины женщина не признает.
Четыре дела касаются статьи о легком телесном повреждении, еще одно – о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. Об этом сообщается на сайте областного ГУ Национальной полиции.
Указывается, что помимо двух заявлений от граждан, о которых уже было известно раньше, на данный момент в полицию обратились еще трое родителей детей.
Так, с письменным заявлением к копам пришла 28-летняя женщина из Ривненского района. По ее словам, полгода назад стоматолог нанесла телесные повреждения ее шестилетнему ребенку.
Еще двое заявителей подали заявления сразу, потому что узнали своих детей на опубликованных в сети видео, снятых в кабинете врача.
Пока что 29-летняя стоматолог не ведет врачебную деятельность. Как сообщила пресс-служба, во время общения с правоохранителями медик заявила, что не наносила детям никаких телесных повреждений.
"В данный момент женщина отказывается выходить на связь, а ее адвокат не дает никаких комментариев от имени своей клиентки", – сказано в сообщении.
По делу продолжается досудебное следствие, правоохранители пытаются установить все обстоятельства событий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сеть попали кадры из кабинета врача частной стоматологической клиники "Only kids" Инны Кравчук, которая вместе со своей ассистенткой якобы била детей. Мама одной из пациенток рассказала, что у девочки после визита к медику остались ссадины на теле.
Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба отреагировал на инцидент и выразил надежду, что дело будет должным образом расследовано. Он также призвал родителей быть рядом со своими маленькими детьми во время приемов у врача.