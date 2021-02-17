Против стоматолога из Ривне подали новые заявления об избиении детей: врач не признает вину

Против врача-стоматолога из Ривне, которую обвинили в избиении детей на приемах, открыли уже пять уголовных производств. Своей вины женщина не признает.

Четыре дела касаются статьи о легком телесном повреждении, еще одно – о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. Об этом сообщается на сайте областного ГУ Национальной полиции.

Указывается, что помимо двух заявлений от граждан, о которых уже было известно раньше, на данный момент в полицию обратились еще трое родителей детей.

Так, с письменным заявлением к копам пришла 28-летняя женщина из Ривненского района. По ее словам, полгода назад стоматолог нанесла телесные повреждения ее шестилетнему ребенку.

Еще двое заявителей подали заявления сразу, потому что узнали своих детей на опубликованных в сети видео, снятых в кабинете врача.

Пока что 29-летняя стоматолог не ведет врачебную деятельность. Как сообщила пресс-служба, во время общения с правоохранителями медик заявила, что не наносила детям никаких телесных повреждений.

"В данный момент женщина отказывается выходить на связь, а ее адвокат не дает никаких комментариев от имени своей клиентки", – сказано в сообщении.

По делу продолжается досудебное следствие, правоохранители пытаются установить все обстоятельства событий.

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