Стоматолог, подозреваемая в избиении детей, продолжила работу в клинике в Ривне. Фото

Стоматолог из Ривне Инна Кравчук, которую обвинили в избиении детей на приемах, якобы продолжает работать в частной клинике "Only kids".

Об этом заявило "Радио Трек", ссылаясь на фотографии, сделанные местными жителями 22 февраля. На снимках видно, что врач в рабочей одежде находилась внутри клиники и общалась с коллегами.

Пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в области Мария Юстицкая пояснила, что стоматолог, против которой возбудили уголовное производство, может продолжать предоставлять услуги.

Так, Юстицкая сказала, что Кравчук не является должностным лицом, поэтому на период следствия она может продолжать свою деятельность.

"Полиция не лишает лицензии, отобрать лицензию может только орган, который ее предоставил", – отметила пресс-секретарь.

Напомним, в Ривне 22 февраля суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства 29-летнему детскому стоматологу Кравчук.

Ей сообщили о подозрении в умышленном нанесении легких телесных повреждений и побоях. Также по делу продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

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