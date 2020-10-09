Столкновения из-за дела Шеремета: вероятный участник оказался "беркутовцем"

В столкновениях с протестующими во время заседания Киевского апелляционного суда по делу убийства журналиста Павла Шеремета якобы участвовал бывший "беркутовец" Александр Придьма.

Об этом сообщил в Twitter пользователь Highlander Freeman. Он уточнил, что силовик – представитель полиции особого назначения.

"Установлена личность "беркутовца", который 6 октября толкнул протестующего в спину. Событие произошло возле Киевского апелляционного суда после заседания по делу Шеремета. Вашему вниманию полицейский из ППОН (Беркут) г. Киева Придьма Александр Иванович 26.11.1992 г. р., ИНН 3393309890", – отметил автор сообщения.

Добавим, что в сети также есть декларация силовика с аналогичным именем. В ней говорится, что он родом из села Хомутец Миргородского района, Полтавской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, столкновения под Киевским апелляционным судом 6 октября произошли между силовиками и сторонниками одного из обвиняемых – Андрея Антоненко. В результате одного человека с места событий забрала скорая помощь.