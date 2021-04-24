Украинский стилист вернулся в оккупированный Донецк: остались самые оголтелые

Оккупированный Донецк стал "городом брошенных пенсионеров" с высокими ценами и 100-процентной пропагандой.

О ситуации в регионе рассказал стилист, телеведущий Роман Медный в интервью, которое было показано в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 23 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчина поехал к родителям в родной Донецк в сентябре прошлого года. Он рассказал, что пытался перевезти родственников в Киев, но они все же вернулись назад.

"Сейчас это город брошенных пенсионеров. Все, кто думает как-то о своем будущем, перспективе, уехали, но остались те, кому уже тяжело переезжать", – сказал Медный.

На вопрос об атмосфере и менталитете он ответил, что все ужасно. "Все дико политизированно стало, причем, как ни трудно догадаться, остались самые оголтелые", – заявил он.

Местные СМИ, как отметил Медный, на 100% пропагандистские. Тезисы "республики" напоминают "советские отчеты периода застоя" о том, что все якобы хорошо, сказал он.

"В целом настроение у людей расшатанное. Все уже хотят, чтобы хоть куда-то в какую-то сторону решилось", – рассказал стилист.

За полгода, которые он провел в Донецке, инфляция составляет порядка 30-40%, отметил он. В "ДНР" есть завезенные из России и Украины продукты, но только очень низкого качества. В то же время цены можно сравнить с московскими.

"Когда пересекаешь российско-украинскую границу, на русской стороне говорят, что вы едете в сторону Украины. То есть не говорится о том, что вы едете в "ДНР". Такой скользкий статус получается даже со стороны России к "ДНР", – добавил он.

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Напомним, ранее военный журналист Дмитрий Дурнев заявил, что оккупированная часть Донбасса в реалиях бедной жизни и предприятий, контролируемых РФ, медленно умирает.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 17 апреля российско-оккупационные войска ударили с оружия, обстреляв мирный населенный пункт. Жители Зайцево и ВСУ показали последствия.