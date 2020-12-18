Стерненко снова отправили под ночной домашний арест

Активисту и блогеру Сергею Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ночного ареста.

Об этом сообщил в Facebook адвокат обвиняемого Маси Найем. Соответствующее решение приняла коллегия Приморского районного суда Одессы.

Прокуроры просили взять Стерненко под стражу.

"Сергею избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 06:00", – сообщил Найем.

Кроме того, Стерненко обязан сообщать суду об изменении места жительства, а также по первому требованию прибывать в суд или к следователю.

Следующее судебное заседание по делу состоится 29 декабря.

Напомним, 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран.

Как сообщал OBOZREVATEL: