Стерненко снова отправили под ночной домашний арест
Активисту и блогеру Сергею Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ночного ареста.
Об этом сообщил в Facebook адвокат обвиняемого Маси Найем. Соответствующее решение приняла коллегия Приморского районного суда Одессы.
Прокуроры просили взять Стерненко под стражу.
"Сергею избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 06:00", – сообщил Найем.
Кроме того, Стерненко обязан сообщать суду об изменении места жительства, а также по первому требованию прибывать в суд или к следователю.
Следующее судебное заседание по делу состоится 29 декабря.
Напомним, 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 июня Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве, а также незаконном ношении холодного оружия. СБУ обнародовала данные относительно разногласий по делу, в частности, в показаниях активиста и том, что удалось выяснить следователям.
15 июня суд отправил Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. Под зданием суда в тот день произошли столкновения, были задержаны несколько человек, но их потом отпустили.
Стерненко заявил, что это решение суда должно быть пересмотрено, поскольку так его "невозможно выполнить".
Адвокаты Сергея Стерненко подали апелляцию на решение суда о круглосуточном домашнем аресте.