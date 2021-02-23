Стерненко признали виновным в похищении человека и дали 7 лет тюрьмы

Одесский активист Сергей Стерненко приговорен к 7 лет колонии с конфискацией половины имущества.

Приговор вынес 23 февраля Приморский суд Одессы. Стерненко признан виновным в якобы похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина".

Суд констатировал, что Стерненко в составе организованной группы похитил человека и использовал против него оружие, хотя не имел права на его ношение. При этом пострадавшему были причинены страдания.

Отягощающим обстоятельством суд посчитал тот факт, что Стерненко пошел на преступление из-за политических взглядов пострадавшего.

Судья постановил взять обвиняемого под стражу прямо в зале суда.

Сам Стерненко не признал свою вину. Он утверждает, что не мог участвовать в похищении, поскольку его в то время не было в Одессе.

Активист сообщил, что будет подавать апелляцию на решение суда, и назвал приговор политически мотивированным. Также Стерненко заявил, что "если с ним произойдет что-то в СИЗО", то вина ляжет на власть.

Адвокат Маси Найем сказал OBOZREVATEL, что приговор не обоснован, так как, например, были приняты во внимание показания одного из свидетелей, которого в суде не допрашивали.

"Суд может обосновывать свои выводы лишь на показаниях, которые он непосредственно воспринимал во время судебного заседания", – пояснил он.

В результате Стерненко "с боями" вывезли с территории суда, так как его сторонники пытались заблокировать движение транспорта. Произошло несколько потасовок, также сообщается о применении взрывпакетов.

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