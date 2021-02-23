Стерненко признали виновным в похищении человека и дали 7 лет тюрьмы
Одесский активист Сергей Стерненко приговорен к 7 лет колонии с конфискацией половины имущества.
Приговор вынес 23 февраля Приморский суд Одессы. Стерненко признан виновным в якобы похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина".
Суд констатировал, что Стерненко в составе организованной группы похитил человека и использовал против него оружие, хотя не имел права на его ношение. При этом пострадавшему были причинены страдания.
Отягощающим обстоятельством суд посчитал тот факт, что Стерненко пошел на преступление из-за политических взглядов пострадавшего.
Судья постановил взять обвиняемого под стражу прямо в зале суда.
Сам Стерненко не признал свою вину. Он утверждает, что не мог участвовать в похищении, поскольку его в то время не было в Одессе.
Активист сообщил, что будет подавать апелляцию на решение суда, и назвал приговор политически мотивированным. Также Стерненко заявил, что "если с ним произойдет что-то в СИЗО", то вина ляжет на власть.
Адвокат Маси Найем сказал OBOZREVATEL, что приговор не обоснован, так как, например, были приняты во внимание показания одного из свидетелей, которого в суде не допрашивали.
"Суд может обосновывать свои выводы лишь на показаниях, которые он непосредственно воспринимал во время судебного заседания", – пояснил он.
В результате Стерненко "с боями" вывезли с территории суда, так как его сторонники пытались заблокировать движение транспорта. Произошло несколько потасовок, также сообщается о применении взрывпакетов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
над Стерненко продолжается еще один судебный процесс – по подозрению в умышленном убийстве, а также в незаконном ношении холодного оружия.
15 июня 2020 года суд по этому делу отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест, а 29 января этого года – освободил на поруки народных депутатов.