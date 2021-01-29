Стерненко освободили из-под домашнего ареста на поруки нардепа "Голоса"

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
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Лозинский взял Стерненко на поруки

Приморский районный суд Одессы отменил домашний арест одесского активиста Сергея Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве, а также незаконном ношении холодного оружия.

Как написал в Facebook народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский, он взял Стерненко на поруки.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года в Одессе с ножом напали на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Парень нанес одному из нападавших удар ножом в живот, после чего тот скончался на месте ЧП. Как заявляет Стерненко, он действовал в рамках самообороны.

Позже выяснилось, что задержанный полицией участник нападения на экс-лидера одесского "Правого сектора" проходит по делу как свидетель.

Стерненко взяли под охрану сотрудники полиции особого назначения.

В мае 2019 года в полиции заявили, что ряд вещественных доказательств по делам о покушении на активистов в Одесской области, в частности на Стерненко, исчезли.

Скрин Facebook
Скрин Facebook

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УкраинаСергей Стерненко