Похоже, ситуация вокруг попыток рейдерского захвата рынка "Столичный" структурами, подконтрольными миноритарному акционеру этого предприятия Владе Молчановой, выходит на финишную прямую. И разрешится она отнюдь не в пользу известной столичной застройщицы. Возможно, именно поэтому она и решила поднять ставки – и руками уличных активистов взялась давить на Офис президента Украины Владимира Зеленского. Не случайно же пикеты под флагами "Правого сектора" перекочевали из-под Министерства юстиции, где они регулярно пытались надавить на министра Дениса Малюську, под президентскую администрацию.

Сегодня, 19 февраля, под Офисом президента Украины состоялась акция под громким названием "Три удара по российской агентуре", организованная предположительно активистами "Правого сектора". Формальной причиной прихода людей под флагами ПС на Банковую стало проведение там заседания СНБО, к которому они якобы и выдвигали свои требования по нанесению этих самых "ударов".

Пришли представители улицы с тремя требованиями. Два из которых, складывается впечатление, предназначались исключительно для камуфлирования третьего, основного.

Что же требовали участники пикета? "Завершить ликвидацию российских пропагандистских ресурсов", "расследовать деятельность российской агентуры, которая проникла в высшие эшелоны власти" и – внимание – "обрезать схемы финансирования преступной деятельности коллаборационистов и спонсоров сепаратизма, взяв в управление государства рынок "Столичный".

Ставить знак уравнения между противодействием российской пропаганде в условиях войны с РФ, возможным засильем российских агентов влияния в органах государственной власти и бизнес-спором вокруг рынка "Столичный" между его мажоритарным акционером Александром Стельмахом и владелицей миноритарного пакета акций Владой Молчановой – решение экзотичное. Но вполне объяснимое, если изучить историю вопроса.

А история эта показывает регулярное задействование активистов "Правого сектора" в бизнес-разборках в интересах рейдеров, пытающихся по беспределу отобрать у законных владельцев если не весь рынок, то хотя бы часть его имущества. За дымовой завесой рассказов о "колаборационистах" и "финансировании террористов" (до сих пор, кстати, не подтвержденных даже косвенными доказательствами), профессиональные "активисты" уже несколько месяцев давят на Министерство юстиции. Их требования, в сухом остатке, сводятся к отмене законных решений работающей при Минюсте антирейдерской комиссии, которая отменяла попытки подконтрольных Молчановой структур с помощью черных регистраторов переписать на себя имущество рынка "Столичный". То имущество, на которое до решения хозяйственного спора между акционерами в суде, было наложено судебное обременение. Именно эти попытки и противозаконное внесение изменений в реестр прав собственности на принадлежащие рынку объекты недвижимости и отменяли члены антирейдерской комиссии целых три раза.

От стояния с плакатами под Минюстом "борцы за правду" и денежные знаки перешли к попыткам запугивания лично министра юстиции. И даже приезжали с фаерами и нецензурными кричалками под его дом, напугав как семью Малюськи, так и его соседей. Правда, как только на место "пикета" приехала полиция – правдорубы спешно ретировались.

А сама попытка терроризировать семью министра сработала с точностью до наоборот – и Малюська впервые обстоятельно и публично рассказал, что происходит вокруг "Столичного" и кто и к каким методам прибегает, чтобы рейдернуть прибыльное предприятие, назвав эти методы "возвратом к 1990-м".

История противостояния вокруг рынка "Столичный" корнями уходит в 2019 год. Именно тогда, как уверяют представители нынешней администрации предприятия, мажоритарный владелец Александр Стельмах инициировал проведение аудита в компании. К этому его сподвиг тот факт, что за несколько лет он не получил ни копейки дивидендов от рынка, сотрудничающего с десятками предпринимателей и ежедневно обслуживающего тысячи покупателей.

Результаты аудита выявили систематическое выведение оборотных средств со столичного на счета компаний, связанных с миноритарным акционером Владой Молчановой. А подконтрольная ей тогдашняя администрация рынка, по словам нынешнего руководства предприятия, подписывала документы о привлечении кредитных средств, которые тут же выводились во все те же компании. По мнению аудиторов, преуспевающее предприятие просто умышленно пытались обанкротить.

С тех пор совладельцы рынка пытаются решить возникшие разногласия и споры в судах, которые периодически чередуются с информационными атаками на "Столичный", попытками рейдерского захвата, а с недавних пор – еще и с давлением "улицы".

При этом, на время, пока идут судебные процессы, в отношении имущества "Столичного" было наложено судебное обременение – обычная практика в правовых государствах, позволяющая до решения дела по сути обезопасить предмет спора от сторонних посягательств и незаконных операций.

Но, как показали дальнейшие события, в Украине есть те, кто плевать хотел и на международную практику, и на общепризнанные инструменты обеспечения законности.

Столкнувшись с проблемами в полном "отжатии" предприятия, Молчанова, похоже, решила разорвать его по кусочкам. Связанная с ней фирма "Спецстрой Монолит", ссылаясь на договор ипотеки на несколько десятков миллионов гривен, вдруг потребовала передачи ей одного из павильонов, рыночная стоимость которого превышает 300 миллионов. Тот факт, что к моменту описываемых событий "Столичный" вернул ей на несколько миллионов гривен больше, чем якобы брал – компанию не остановило. Как, впрочем, и судебное обременение, о существовании которого "Спецстрой Монолиту" прекрасно было известно.

То, что было дальше, даже у самых беспредельных рейдеров 1990-х вызвало бы уважительное "А что – так можно было?".

По словам министра Малюськи, впервые упомянутая компания попыталась "отжать" павильон "Овощи-Фрукты" 14 декабря 2020 года. Некий, судя по всему, особо "сговорчивый" государственный регистратор попросту стер из ЕГР информацию о судебном обременении, а не менее "покладистый" частный нотариус мгновенно оформил переход права собственности к "Спецстрой-Монолиту". При этом наглость и беззаконность этих действий были настолько очевидны, что функционирующий при Минюсте Офис противодействия рейдерству отменил противоправные изменения в реестре уже на следующий день.

17 декабря ситуация повторилась точь-в-точь. Отличались лишь имена исполнителей. Эту попытку ждала участь первой: 18 декабря изменения вновь были отменены Офисом противодействия рейдерству.

А вот в третий раз рейдеры проявили изобретательность. Частный исполнитель удалил из реестра прав на недвижимость упоминание о судебном обременении. А раз суда "нет" - очередной государственный регистратор под видом "внесудебного взыскания на ипотеку" (при том, что договор ипотеки такой возможности не предусматривал) просто сменил в реестре владельца недвижимости. А очередной частный нотариус тут же попытался "легализовать" отжатый павильон – передав его в оренду якобы сторонней компании.

Это решение также в результате было отменено антирейдерской комиссией – которая, впрочем, и не могла принять иного решения при столь вопиющих фактах.

И все три решения принимались под неизменным давлением "активистов" под Минюстом, которые настолько рьяно отстаивали рейдеров, что не могли не вызвать подозрений в проплаченности подобных "протестов".

Сейчас между акционерами "Столичного" продолжаются судебные разбирательства. И они, похоже, близятся к логическому завершению. Ничем иным объяснить столь стремительное повышение ставок и поход уличных лоббистов Молчановой и ее партнера Туменаса к президенту Зеленскому объяснить нельзя.

Мы сами вольны решать, в какой стране хотим жить: в той, где царит закон или в той, где закон подменяет собой "улица". Складывается впечатление, что наше государство все больше скатывается во второй вариант. И с этим, как метко заметил в свое время Малюська, "надо что-то делать", если мы хотим это государство сохранить.

Пока же, после 7 лет войны, в нашей стране находятся люди, готовые незадорого не только плевать на закон, но и предавать память о тех представителях "Правого сектора", которые пожертвовали своими жизнями на фронте - ради Украины,а не для того, чтобы кто-то выгодно "капитализировал" бренд ПС, созданный кровью и бесконечным мужеством.

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