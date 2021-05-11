В ДТП на Ривненщине погибли супруги с младенцем: подробности трагедии

Под Ривне, на трассе Киев – Чоп, 9 мая произошла смертельная авария, в результате которой погиб водитель и его полуторамесячный сын, а еще через несколько часов в больнице от полученных травм скончалась мама ребенка.

По предварительным данным полиции, легковушка Audi выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. Водитель последнего также был доставлен в больницу с переломами.

Подробнее об этом читайте в данном материале OBOZREVATEL.

11 мая на Ривненщине похоронили семью – 37-летнюю Викторию и 34-летнего Андрея Герасимчуков, а также их маленького сыночка Тараса. У погибшей женщины остался 14-летний сын Максим от первого брака.

"Пока неизвестно, с кем будет жить Максим. За ним сейчас присматривает кума Галина. Говорят, что из России должна была приехать двоюродная сестра Вики. А с отцом Максима Вика давно развелась и не общалась", – рассказывает OBOZREVATEL одна из знакомых семьи.

Трагическая авария произошла, когда семья ехала с кладбища, где навещала могилы родных.

"У Виктории судьба была нелегкой. Она похоронила родного брата, отца. А буквально в прошлом году не стало ее мамы, она долго и тяжело болела. Фактически, близких родственников у нее и не осталось. У Андрея тоже недавно умер отец, осталась мама и младший брат", – говорит знакомая.

В полиции Ривненской области сообщают, что, по предварительным данным, Audi совершал обгон и выехал на встречную полосу. Там автомобиль и столкнулся с микроавтобусом, удар был таким сильным, что была разбита вся передняя часть легкового авто.

Обоих водителей спасателям пришлось извлекать из машин с помощью специальных инструментов. Микроавтобус также был серьезно поврежден при столкновении. 30-летнего водителя из Закарпатья пришлось доставать спасателям. У мужчины перелом бедра и черепно-мозговая травма, он находится в больнице.

Сейчас полиция открыла досудебное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которые привели к гибели нескольких человек).

Со своим вторым супругом Андреем Виктория познакомилась несколько лет назад на работе. Они оба трудились в "Моторвагонном депо Здолбунов". Виктория была экономистом, а Андрей – помощником машиниста. Чуть позже Андрей перевелся в "Локомотивное депо Здолбунов". Два или три года назад они поженились и жили в квартире Вики в Ривне.

"Они оба очень хотели иметь общего ребенка. Наконец-то Бог подарил им маленького сыночка Тарасика. Мальчик родился 16 марта. И Вика, и Андрей были на седьмом небе. Но, к сожалению, счастье их было таким коротким..." – вспоминает знакомая Андрея Анастасия.

О супругах знакомые говорят только хорошее. "Вика была очень светлой, умной, добросовестной, приветливой женщиной. Родители воспитали ее верующей в Бога. Андрей тоже был очень добрым. Он заботился о Вике и ее сыне Максиме. Сама Вика о муже всегда отзывалась только хорошо", – продолжает знакомая семьи.