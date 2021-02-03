Стало известно, когда на Донбассе пройдут первые выборы после деоккупации

С момента прекращения оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины до первых выборов там должно пройти от двух до шести лет. Не исключено, что они пройдут секторально.

Об этом в интервью для "Левого берега" рассказал вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Процедура местных выборов после деоккупации предусмотрена в законопроекте министерства "О государственной политике переходного периода". Они состоятся одновременно с голосованием по стране.

Самым главным условием их проведения является безопасность. Кроме того, необходимо обеспечить свободу агитации, доступ к украинским СМИ и представленность разных политических партий. Процедура волеизъявления должна соответствовать Конституции и Копенгагенскому стандарту ОБСЕ.

Резников отметил высокую вероятность того, что первые местные выборы на оккупированном ныне Донбассе будут секторальными.

"Есть район, в котором безопасная территория, где прошли демилитаризация и разоружения, значит, там можно проводить выборы", – сказал министр.

Решение о том, безопасно ли проводить первые выборы на Донбассе, будет принимать миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что амнистия не может быть применена к тем жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые совершили тяжкие преступления.