Стало известно, какой срок грозит Медведчуку за госизмену
Народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, подозреваемому в госизмене и нарушении законов войны, грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом рассказал один из прокуроров, передает УНИАН. Кроме тюремного заключения также предусмотрена конфискация имущества.
Прокурор уточнил, что наказание, в случае признания вины Медведчука, является максимальным и самым строгим для такого вида наказаний
"Верхний предел инкриминируемого подозреваемому преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена), достигает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – пояснил он.
Отметим, что 13 мая суд избирает меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку. Подробнее о том, что происходит в суде и возле него – читайте здесь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Козаку.
Также 11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.
Стало известно, что подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111; ч.3 ст.15; ч.1 ст.438 УК Украины).
Кроме того, Служба безопасности Украины опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным чиновником российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.
В тот же день народный депутат заявил, что он находится на территории Украины и собирается "участвовать в законных следственных действиях".
12 мая он побывал в Офисе генпрокурора и получил подозрение в государственной измене. Медведчук утверждает, что документ вручили якобы с нарушением законной процедуры.