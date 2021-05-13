Стало известно, какой срок грозит Медведчуку за госизмену

Народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, подозреваемому в госизмене и нарушении законов войны, грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом рассказал один из прокуроров, передает УНИАН. Кроме тюремного заключения также предусмотрена конфискация имущества.

Прокурор уточнил, что наказание, в случае признания вины Медведчука, является максимальным и самым строгим для такого вида наказаний

"Верхний предел инкриминируемого подозреваемому преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена), достигает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – пояснил он.

Отметим, что 13 мая суд избирает меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку. Подробнее о том, что происходит в суде и возле него – читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Козаку.

Также 11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.

Стало известно, что подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111; ч.3 ст.15; ч.1 ст.438 УК Украины).

Кроме того, Служба безопасности Украины опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным чиновником российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.