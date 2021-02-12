Стало известно имя воина ВСУ, погибшего при обстреле на Донбассе

Вторым воином Вооруженных сил Украины, который погиб 11 февраля, стал военнослужащий 28 бригады имени Рыцарей Зимнего похода Владислав Лященко.

Об этом сообщила пресс-служба его подразделения в Facebook. Причиной смерти Героя стал пулеметный огонь российских террористов.

"Война продолжается... Очень трудно писать такие сообщения, особенно тогда, когда только несколько дней назад мы похоронили двух наших побратимов. Но, к сожалению, война снова оборвала еще одну жизнь, поэтому с болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего побратима. Владислав Лященко 1996 года рождения, погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводному опорном пункте", – говорится в некрологе.

Военные выразили соболезнования семье погибшего защитника и пообещали отомстить за каждого украинского защитника, который ценой собственной жизни оберегает мирное небо для каждого украинца. "Покойся с миром, Влад", – написали его друзья с 28 бригады.

Напомним, первым погибшим от рук российских оккупантов 11 февраля стал полтавчанин Александр Глушко. Его убил вражеский снайпер вблизи Зайцево.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе Новомихайловки погибли двое молодых бойцов 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Это старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный.

Несмотря на юный возраст, ребята посвятили войне по несколько лет своей жизни. Героев похоронили в родных селах на Луганщине и Черкассчине.