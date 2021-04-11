Стало известно имя воина ВСУ, погибшего на Донбассе. Фото Героя

Защитником Украины, которого 10 апреля выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили российские наемники на Донбассе, был старший солдат Андрей Сергеевич Теперик.

Воину родом из села Мартовое Печенежского района Харьковщины было всего 24 года. Об этом сообщили на Facebook-странице 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Побратимы бойца уточнили, что трагедия случилась около 23:00 в субботу неподалеку от населенного пункта Золотое.

"Российские наемники в очередной раз "придерживались режима прекращения огня" и коварно убили защитника Украины... Харьковщина потеряла еще одного верного сына Родины. Наша военная семья выражает глубокие соболезнования родителям Героя", – говорится в сообщении.

Военнослужащие подчеркнули, что не простят врагу смерть молодого бойца.

"Извини, братик", – добавили они.

Известно, что тело погибшего защитника Андрея Теперика должны доставить в Харьковскую область в понедельник, 12 апреля.

Напомним: враг смертельно ранил защитника Украины в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". Обстрел велся около Золотого-3 – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В целом "Л/ДНР" за прошедшие сутки 10 раз обстреливали позиции ВСУ, пулевое ранение в тот день получил еще один воин – его состояние здоровья оценили как средней степени тяжести.

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