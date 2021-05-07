Стало известно имя воина ВСУ, которого убил снайпер на Донбассе. Фото

В зоне боевых действий на Донбассе 6 мая от снайперского выстрела погиб воин 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов.

Об этом сообщила пресс-служба Коростенского городского совета. Герой был родом из Житомирской области.

Об этом сообщила пресс-служба Коростенского городского совета, выразив соболезнования родным и близким погибшего. Герой был родом из Житомирской области.

"6 мая в зоне проведения ООС трагически погиб коростенец, выпускник НВК №12 Коробцов Сергей. Парню летом было бы всего 23 года, осталась жена и маленький сын", – сказано в некрологе.

Прощание с молодым защитником состоится 9 мая в 10:30 у исполнительного комитета Коростенского городского совета.

Согласно документу четырехлетней давности, Коробцов был из многодетной семьи. Так, в 2016 году мать парня ходатайствовала перед местными властями об улучшении жилищных условий, поскольку в семье было трое детей. Сергей был средним – он имел еще старшего брата 1996 года рождения и сестру 2009 года.

Напомним, Коробцов погиб вблизи населенного пункта Новотроицкое на Донетчине. Российский снайпер попал в прибор ночного видения воина.

Как сообщал OBOZREVATEL, также 6 мая на Донбассе погиб 37-летний старший солдат 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ Дмитрий Товчигречка. Мужчина был родом из Кривого Рога. Он получил смертельное осколочное ранение во время вражеского обстрела из РПГ и стрелкового оружия.