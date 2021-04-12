Стало известно имя воина, погибшего под прицельным огнем на Донбассе. Фото Героя

В понедельник, 12 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб 24-летний буковинец Ярослав Карлийчук. Парень был родом из села Черепковцы Глыбокской территориальной общины.

Погибший воин служил в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Коломые. Об этом сообщили на странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Похоронят Героя в его родном селе, дату прощания с воином сообщат позже.

"Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования семье погибшего. Вечная память тем, кто отдал жизнь, защищая Украину. Герои не умирают!" – сказано в сообщении.

Напомним, в зоне боевых действий на востоке Украины снова погиб воин. Он получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение 12 апреля вследствие прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

7 апреля в Луцке похоронили Сергея Сулиму, который погиб 3 апреля. Еще 26 марта он спасал раненых прямо под обстрелом в Шумах.