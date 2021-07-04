Стало известно имя погибшего на Донбассе защитника Украины: он был медиком. Фото

На Донбассе 4 июля в результате обстрела со стороны российских оккупантов погиб капитан Юрий Письменный (позывной "Феофан"). Он был начальником медицинского пункта механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на странице ОМБр в Facebook. В бригаде уточнили, что медик погиб днем – в него попали осколки вражеского снаряда (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня в 93-й бригаде "Холодный яр" непоправимая потеря. Из-за обстрелов российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона капитан Юрий Васильевич Письменный. Он был известен многим по позывным "Феофан", – сказано в сообщении.

Уточняется, что ранения, полученные от осколков вражеского снаряда, оказались несовместимы с жизнью.

В бригаде выразили соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам погибшего.

Письменный, родившийся в 1962 году, жил в Днепре. В 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт.

В 2016 году он пошел на войну медиком-волонтером в Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Пирогова. В конце 2018-го призвался в ряды ВСУ и возглавил медицинский пункт батальона.

Неделю назад он получил воинское звание капитана.

По словам начальника медицинской службы Анатолия Чуйкина, Письменный запомнился профессионализмом и добродушностью, а все бойцы, которые с 2018 года был ранены, прошли через его руки.

У погибшего остались жена и взрослый сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты на Донбассе 4 июля обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеского огня погиб украинский защитник. Военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения и врачам не удалось его спасти.