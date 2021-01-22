Стало известно имя морпеха ВСУ, которого убил снайпер террористов
В зоне боевых действий на Донбассе снайпер террористов "ДНР" убил морского пехотинца Вооруженных сил Украины Отрепьева Александра Сергеевича.
Об этом написали на официальной странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook. Отмечается, что Герой имел звание старшего матроса.
"В районе проведения Операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, от ранения, несовместимого с жизнью, погиб наш побратим старший матрос Отрепьев Александр Сергеевич. Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти", – говорится в сообщении.
Побратимы написали, что глубоко скорбят по защитнику и выразили соболезнования из-за невосполнимой утраты его родным и близким. Также воины обнародовали реквизиты для помощи семье защитника:
4731 2191 2200 9586 – Беляковский Сергей Григорьевич (брат).
Как сообщал OBOZREVATEL:
трагедия случилась 21 января. Вражеский снайпер выстрелил в украинского воина в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Воины нанесли оккупантам ответный удар.
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу направила в ОБСЕ специальную ноту в связи преступлением оккупантов и добилась восстановления режима "тишины".