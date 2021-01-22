Стало известно имя морпеха ВСУ, которого убил снайпер террористов

В зоне боевых действий на Донбассе снайпер террористов "ДНР" убил морского пехотинца Вооруженных сил Украины Отрепьева Александра Сергеевича.

Об этом написали на официальной странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook. Отмечается, что Герой имел звание старшего матроса.

"В районе проведения Операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, от ранения, несовместимого с жизнью, погиб наш побратим старший матрос Отрепьев Александр Сергеевич. Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти", – говорится в сообщении.

Побратимы написали, что глубоко скорбят по защитнику и выразили соболезнования из-за невосполнимой утраты его родным и близким. Также воины обнародовали реквизиты для помощи семье защитника:

4731 2191 2200 9586 – Беляковский Сергей Григорьевич (брат).

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