Стало известно имя экс-чиновника СНБО, которого арестовали по подозрению в госизмене. Фото

Бывшим чиновником Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которому в Украине объявили подозрение в государственной измене, оказался Леонид Сергеевич Пирожков. Мужчина, напомним, уже находится под круглосуточным домашним арестом.

Имя экс-должностного лица в том числе Администрации президента OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. В Офисе генерального прокурора рассказали, как украинец был уличен в сотрудничестве с иностранной спецслужбой. А сам он заявил, что впервые слышит о подозрении.

По данным следствия, события разворачивались в период 2014 года, когда подозреваемый работал в АП, а затем в СНБО. Так, имея доступ к государственной тайне, он вступил в преступный сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал ему сведения, которые получал в связи с выполнением служебных обязанностей.

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Незаконные действия подозреваемого заключались в сборе, систематизации и проведении аналитики сведений, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений. Кроме этого, стратегического сотрудничества Украины с Европейским Союзом, Россией и Китаем, независимо от характера информации и грифа ограничения доступа к ней.

В ОГП добавили, что досудебное расследование осуществляется следователями Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

В то же время, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вину не докажут в законном порядке и это будет установлено обвинительным приговором суда.

По крайней мере до недавнего времени мужчина занимал должность заместителя руководителя службы по вопросам экономической безопасности – руководителя управления по вопросам экономической и финансовой безопасности в Аппарате СНБО Украины.

Об этом свидетельствует декларация Пирожкова, представленная им 24 марта 2021 года. В графе категория должности он указал себя государственным служащим категории "А" или "Б" (об этом говорили и в СБУ, рассказывая о разоблачении бывшего чиновника).

Мужчина женат и имеет двух дочерей. В собственности его или жены находятся три квартиры, два земельных участка и паркинг. Также он задекларировал автомобиль BMW X5 2010 года выпуска, приобретенный за 531,3 тыс. грн в 2014 году.

Примечательно: когда информация о подозрении в госизмене Пирожкова распространилась в СМИ, сам он в комментарии Depo.ua заявил, что ничего не слышал, информацию еще не видел, поэтому сказать ничего не может. В то же время мужчина, который по заявлению СБУ и Офиса генпрокурора, уже находится под круглосуточным домашним арестом, признал, что его имя все же фигурирует в определенном деле.

"Никто ничего не сообщал... Новостей не видел. Дело какое-то было еще три года назад... Сейчас еще разбираются с этими всеми моментами", – ответил Пирожков, но о каком именно деле идет речь рассказывать отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте на заседании СНБО глава СБУ Иван Баканов заявил, что с 2014 года ведомство открыло 16 643 уголовных производства относительно государственной измены и терроризма.