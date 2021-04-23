Стало известно, где находится объявленный в розыск Гладковский-младший

Фигурант дела о коррупции в оборонной сфере Украины Игорь Гладковский, которого НАБУ объявило в розыск, находится в одной из клиник за рубежом. Там он лечит посткоронавирусный синдром.

Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец. Он считает, что оснований объявлять его подзащитного в розыск "не было", передает "Сегодня".

Напомним: Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвиняют Гладковского в том, что он скрывается от суда, чтобы избежать уголовной ответственности. Также против него есть подозрение по ч. 2 ст. 369-2 УК – "злоупотребление влиянием". Именно поэтому сына экс-заместителя секретаря Совета небезопасности и обороны Олега Гладковского и объявили в розыск.

Но его защитник с такими действиями НАБУ не согласен и говорит, что это "манипуляция правоохранительных органов". Волынец уверяет, что Гладковський-младший не получал обвинительного заключения, потому что прокурор САП в то время якобы был в отпуске.

Также адвокат утверждает, что они направляли САП письмо о лечении Гладковского. Поэтому, убеждает он, "нет необходимости объявлять в розыск человека, если известно, где он находится".

Отметим, что обвинения являются частью дела о незаконных поставках для "Укроборонпрома", из-за которого в 2019 году разгорелся скандал. В декабре 2020-го НАБУ завершило расследование в отношении семьи Гладковских и схем в оборонке. Рассмотрение дела в суде и приговор ожидаются уже скоро, пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2019-го журналисты обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди других участников были указаны Олег и Игорь Гладковские.