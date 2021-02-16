Украина готовит документы на экстрадицию Шария – источник

Офис генерального прокурора Украины готовит документы на экстрадицию пророссийского блогера Анатолия Шария из Испании.

Об этом сообщил в Telegram бывший нардеп Сергей Лещенко со ссылкой на свои источники. По его словам, также ОГП планирует объявить блогера в международный розыск.

"Как сообщают наши инсайдеры, Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола", – написал Лещенко.

В то же время сам Шарий заявил PavlovskyNews, что его не смогут экстрадировать в Украину из-за дела о государственной измене.

При этом блогер считает, что его YouTube-канал могут заблокировать, потому что он зарегистрирован в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления Шарию. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК.

По данным следствия, блогер осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности государства в информационной сфере. Также Шария подозревают в том, что он действовал по заказу иностранных структур.