Стали известны подробности трагедии в больнице, где из-за отключения света умерли пациенты с COVID-19

В Жовковской районной больнице, где из-за отключения электричества умерли два пациента, в течении 20 минут еще работали аккумуляторы ИВЛ, а затем медики делали вентиляцию легких вручную.

Об этом сообщило "Радио Свобода". В госпитале было два генератора: один – в родильном отделении, второй – неизвестно где.

Издание отметило, что существует две версии относительно генератора: или он был в гараже медучреждения, а это несколько метров от реанимационное отделение, или на даче директора коммунального госпиталя.

По словам заместителя председателя Львовской областной госадминистрации Ивана Собко, руководитель больницы Игорь Сапожников был на работе 27 ноября, и с того же дня ушел на больничный.

"Имея альтернативные источники энергии, два генератора – дизельный и автоматический, как это надо было не уважать тех людей, которые были на ИВЛ, и других, чтобы не воспользоваться генератором", – сказал Собко.

Через некоторое время исчезнувший генератор обнаружился в машине скорой помощи.

Как пояснил заместитель директора по медицинскому обслуживанию населения Жовковской больницы Владимир Боровик, устройство перевезли из гаража специально для комиссии, которая должна его проверить.

"Генератор был в гаражном помещении больницы, другой – подключен в родильном отделении. Не принесли, потому что думали, что электроснабжение быстро восстановится. Пациентам в реанимации постоянно качали кислород вручную. У нас три фазы электроснабжения, всегда было питания. Впервые такая ситуация за 5 лет ", – пояснил Боровик.

По словам работника Жовковской районной электросети (РЭС) Романа Огирко, больницу дважды уведомили об отключении электроснабжения.

"Приехал диспетчер и пояснил, что на подстанции перегорел предохранитель. Больница была предупреждена, потому что даже делали плановую операцию, и мы подождали, пока она завершится ", – рассказал энергетик.

Никого из областных и районных чиновников работники коммунальной больницы не предупредили об отключении электроснабжения. В частности, не знал о ситуации и председатель Жовковской райадминистрации Роман Черниховский. По его мнению, были разные варианты поведения в такой ситуации.

"Либо машина МЧС подъехала бы с двумя генераторами, или дополнительные машины скорой помощи с переносными ИВЛ, или просто генератор по акушерству и гинекологии дополнительно бы подключили", – отметил Черниховский.

Нацполиция во Львовской области по факту смерти двух человек открыла уголовное производство по части 2 статьи 119-й "убийство по неосторожности", а также частью 2 статьи 367-й "служебная халатность" Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое предусмотрено этими статьями, лишение свободы до 8 лет. Предварительной причиной смерти пациентов полиция называет "дыхательную недостаточность".

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Жовква на Львовщине из-за отсутствия электроснабжения в реанимациӥ местной больницы 27 ноября за час умерли двое пациентов. Они болели коронавирусом и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.