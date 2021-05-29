Стали известны подробности гибели украинки в Турции

Альпинистку из Одессы 42-летнюю Яну Кривошею 28 мая нашли мертвой у вершины горы Геиксивриси. Стало известно, что женщина погибла из-за того, что сбилась с маршрут и упала.

Об этом говорится в материале ТСН. Отмечается, что женщина на вершину горы отправилась самостоятельно.

Тело украинки нашли с помощью разведывательного самолета. По предварительным данным она сбилась с маршрута, упала недалеко от вершины и поэтому погибла. Ее брат, Вячеслав Кривошея рассказал, что при ней нашли все документы, банковские карточки и телефон.

"Место, где ее нашли – это немного в стороне от маршрута. То есть она заблудилась, пыталась вернуться на него. Скажем так, траверсируя...и там где-то произошел несчастный случай. Упала и разбилась", – рассказал брат погибшей.

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Отмечается, что тело женщины в Одессу планируют вернуть после проведения экспертизы.

Напомним, что тело искали несколько недель различные команды спасателей, как местных так и украинских. Нашли его только 28 мая, хотя в Турцию женщина вылетела 1-го. Тело сразу направили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, брат альпинистки Яны Кривошеи был склонен к версии похищения девушки. Однако спасатели осмотрели гору и все подходы к ней, но не нашли никаких следов.