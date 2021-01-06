Стали известны новые детали о массовом убийстве на Житомирщине и решение суда

Богунский районный суд Житомира продлил содержание под стражей Анатолия Захаренко, подозреваемого в убийстве семерых человек, до 4 марта. Кроме того, в деле появились новые детали об одном из погибших.

Как сообщает Укринформ, их озвучила супруга убитого Романа Ханенко – Елена. По словам женщины, ее муж в селе Новоселица Житомирской области арендовал пруд. Он находился в 500 м от места, где в мае 2020 года и произошла трагедия, – водоема, который был в пользовании Захаренко.

Ханенко уточнила, что ее муж имел все необходимые документы как арендатор, они были действительными до 2022 года. Кроме того, жена погибшего рассказала, что знала подозреваемого, – она познакомилась с ним, когда ездила с мужем посмотреть на пруд.

Также в суде женщина заявила, что ее супруг владел тремя единицами зарегистрированного оружия, но ей точно не известно, было ли оно при нем в день гибели. Согласно показаниям Ханенко, супруг с друзьями в мае 2020 года поехал в село Новоселицу, чтобы отметить свой прошедший день рождения. Мужчина был застрахован, его смерть признали страховым случаем, и жена уже получила соответствующую выплату.

Кроме того, стало известно, что 5 января в суде должны были допросить свидетеля Вадима Федюнина – единственного мужчину из компании, которому удалось выжить в роковую ночь массового убийства на Житомирщине. Однако он не явился на заседание из-за проблем со здоровьем. Поэтому дальнейшее рассмотрение дела перенесли на 10 февраля.

Ранее родственники погибших в суде рассказали, что кое-кто из мужчин в день трагедии имел при себе оружие и квадрокоптеры. Напомним, что среди убитых было двое сотрудников OBOZREVATEL – Владимир Куприянов и Эскендер Османов. Кроме того, один из дронов был собственностью издания.

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