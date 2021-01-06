Стали известны новые детали о массовом убийстве на Житомирщине и решение суда
Богунский районный суд Житомира продлил содержание под стражей Анатолия Захаренко, подозреваемого в убийстве семерых человек, до 4 марта. Кроме того, в деле появились новые детали об одном из погибших.
Как сообщает Укринформ, их озвучила супруга убитого Романа Ханенко – Елена. По словам женщины, ее муж в селе Новоселица Житомирской области арендовал пруд. Он находился в 500 м от места, где в мае 2020 года и произошла трагедия, – водоема, который был в пользовании Захаренко.
Ханенко уточнила, что ее муж имел все необходимые документы как арендатор, они были действительными до 2022 года. Кроме того, жена погибшего рассказала, что знала подозреваемого, – она познакомилась с ним, когда ездила с мужем посмотреть на пруд.
Также в суде женщина заявила, что ее супруг владел тремя единицами зарегистрированного оружия, но ей точно не известно, было ли оно при нем в день гибели. Согласно показаниям Ханенко, супруг с друзьями в мае 2020 года поехал в село Новоселицу, чтобы отметить свой прошедший день рождения. Мужчина был застрахован, его смерть признали страховым случаем, и жена уже получила соответствующую выплату.
Кроме того, стало известно, что 5 января в суде должны были допросить свидетеля Вадима Федюнина – единственного мужчину из компании, которому удалось выжить в роковую ночь массового убийства на Житомирщине. Однако он не явился на заседание из-за проблем со здоровьем. Поэтому дальнейшее рассмотрение дела перенесли на 10 февраля.
Ранее родственники погибших в суде рассказали, что кое-кто из мужчин в день трагедии имел при себе оружие и квадрокоптеры. Напомним, что среди убитых было двое сотрудников OBOZREVATEL – Владимир Куприянов и Эскендер Османов. Кроме того, один из дронов был собственностью издания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
трагедия в Новоселице на Житомирщине случилась в ночь на 22 мая. Тогда были застрелены семь человек.
В массовом убийстве заподозрили собственника пруда, у которого отдыхала компания, – 58-летнего Анатолия Захаренко.
По версии следствия, сначала он убил двоих мужчин возле себя, а затем начал стрелять по шестерых спящих людях. В последствии одному из них, Вадиму Федюнину, удалось убежать и выжить.
Среди погибших оказались воины батальона имени Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.
2 мая Захаренко задержали и сообщили о подозрении. В свое оправдание подозреваемый заявил, что у него якобы возникла ссора с гостями на почве угроз с их стороны.
Для раскрытия преступления полицией было назначено порядка 200 экспертиз.
В конце октября 2020 года обвинение Захаренко было передано в суд, ему грозит пожизненное лишение свободы.