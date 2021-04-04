Стали известны имена двух воинов ВСУ, погибших на Донбассе

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 3 и 4 апреля погибли два воина Вооруженных сил Украины – Сергей Сулима и Андрей Горлатый.

Они оба были родом из Волынской области, сообщается на странице областной госадминистрации в Facebook.

Сулима Сергей Александрович, 1980 года рождения, погиб 3 апреля. Сам он из Луцка, а последние годы проживал в Ивано-Франковской области. У него остались мать и сестра.

Младший сержант, старший механик-водитель Горлатый Андрей Васильевич, 1976 года рождения, погиб 4 апреля. Также уроженец Луцка. Проходил контрактную службу с 2018 года. У него остались двое детей, мать и сестра.

"Глава ОГА Юрий Погуляйко и Волынская областная государственная администрация выражают соболезнования родным и близким погибших героев", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля в районе населенного пункта Шумы на минно-взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий. Боец получил травмы, несовместимые с жизнью.

Также вооруженные формирования оккупантов за минувшие сутки обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.