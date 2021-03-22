Стали известны подробности гибели ребенка от крышки люка во Львове

В Главном управление ГСЧС Украины во Львовской области рассказали детали происшествия, в котором погиб ребенок.

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла, когда служебный автомобиль следовал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом.

"В результате наезда на аварийный люк, который находился на проезжей части, произошла трагедия. Крышка люка вылетела из-под авто и попала во встречный автомобиль. В результате трагедии погиб одиннадцатилетний мальчик, находившийся в салоне автомобиля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что коллектив ГУ ГСЧС Украины во Львовской области шокирован трагическим случаем и выражает искренние соболезнования семье погибшего ребенка.

Тем временем в полиции уточнили, что люк вылетел из-под колес служебного автомобиля Mitsubishi L200, которым управлял 47-летний львовянин. Деталь пробила лобовое стекло легковика Acura MDX, его водителем был 35-летний житель Львова.

Напомним, что трагедия произошла вечером 21 марта во Львове.

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