Стала известна настоящая причина взрыва в больнице Черновцов

София Ковнир
София Ковнир
Расследования
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Стала известна настоящая причина взрыва в больнице Черновцов

Директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный заявил, что причиной пожара в городской больнице стала газета на тумбочке у пациента, которая загорелась.

По его словам, это точно не самоподжог, взрыв кислорода или замыкание электропроводки. Об этом сообщает издание "Громадське радіо".

Черный отметил, что газета могла загореться из-за электрокипятильника или аппарата для измерения давления.

"Я больше ничего не могу сказать, работает следственно-оперативная группа", – добавил директор департамента.

В СМИ писали разные причины взрыва в больнице. Так, сообщалось, что в учреждении якобы взорвался баллон с кислородом. Также заявляли, что это был самоподжог одного из тяжелобольных пациентов.

Напомним, ранее стало известно, что причиной смерти пациента в черновицкой больнице могли стать не ожоги, а коронавирус. Так, мужчина был в тяжелом состоянии и, вероятно, задохнулся. Отмечается, что больше всего пострадал именно тот пациент, который находится сейчас в реанимации, а погибший мужчина еще до пожара был в очень тяжелом состоянии, с плохой сатурацией, поэтому, скорее всего, он задохнулся.

Взрыв в Черновцах

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Главного врача областной инфекционной больницы в Запорожье, в которой произошел смертельный пожар, отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

  • Между тем в МВД также озвучили основные версии произошедшего: нарушение пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, неисправность медицинского оборудования и поджог.

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