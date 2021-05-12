СССР не должен был возникнуть, — историк

Если бы СССР не был создан, Второй мировой войны, возможно, удалось бы избежать, уверен российский историк и публицист Марк Солонин. По его убеждению, нацисты в Германии появились лишь благодаря "ленинско-сталинскому безобразию".

Так, в своем интервью Олесе Бацман, отвечая на вопрос журналистки "Как СССР должен был поступить, чтобы избежать этой кровопролитной войны?", Солонин отрезал: "Не возникать" (чтоб посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не в ругательном смысле "не возникать", а не должен был возникнуть. Это короткий, но, по моему мнению, содержательный ответ, который просто нужно развернуть", — обозначил историк.

Он добавил, что создание СССР - величайшая геополитическая катастрофа XX века, повлекшая за собой в начале 30-х гг создание тоталитарных режимов по всей Европе, а также в Аргентине.

"Страх победы "красных" в Италии породил новую силу во главе с Бенито Муссолини, в Германии – идею сопротивления во главе с Гитлером. Без реальной угрозы коммунистического переворота, без нагнетания, никогда бы фашисты и нацисты не получили бы такой поддержки и не дорвались до власти. Не было бы победы большевиков в Российской империи, не было бы ленинско-сталинского безобразия, не было бы нацистов в Германии, мы бы вообще не знали, что такое Вторая мировая война", — привел хронологическую связь Солонин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Марк Солонин назвал обесценивание Владимиром Путиным роли Украины во Второй мировой войне троллингом и провокацией.