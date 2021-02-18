США поставят на место Россию, если войдут в "нормандский формат", – Жданов

Соединенные Штаты могут помочь Украине поставить Россию на место, если присоединятся к "нормандскому формату" переговоров по Донбассу.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. "Дай бог, чтобы они действительно вошли туда и помогли нам расставить всех по местам – что Россия сторона конфликта, Россия ответственна за все процессы, которые происходят на Донбассе", – отметил он.

По словам эксперта, ближе к лету Украина может получить помощь от США. Это может быть воспринято как активизация украинской армии.

"Ближе к лету мы получим финансовую помощь от Соединенных Штатов, которая заложена в бюджет США. В этом году мы можем получить новые поставки военно-технического имущества и вооружения. Поэтому будет складываться впечатление, что кто-то начинает занимать более активную позицию", – предположил Жданов.

В то же время он отметил необходимость официального определения роли России в этом конфликте.

"Пока мы не определим место сидения на переговорах российской стороны и официально не признаем Россию стороной конфликта, до тех пор политическая ситуация не изменится", – сказал эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что с Россией "практически невозможно" договориться по урегулированию ситуации на Донбассе.