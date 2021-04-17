США пообещали увеличить количество своих военных в Украине

В США обеспокоены ростом российского контингента на украинских границах. Поэтому в Америке рассматривают возможность увеличения присутствия в Украине американских военных советников и инструкторов.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в ходе церемонии в Центре боевой подготовки в Яворове Львовской области.

Фрагмент ее выступления был продемонстрирован в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Пока мы на этой церемонии в Яворове – десятки тысяч российских войск находятся на границе с Украиной и на украинской территории Крыма. И их количество увеличивается. США и наши союзники – партнеры по НАТО в Европе – глубоко обеспокоены этой эскалацией", – заявила Квин.

Она отметила, что в США одобрительно оценивают и выдержку украинской власти и армии перед российскими провокациями, и прогресс ВСУ в течение последних 7 лет.

"Украина продемонстрировала замечательную выдержку перед запугиванием и агрессией со стороны России. На фоне российских провокаций важно помнить, что Украина-2021 и украинские Вооруженные силы-2021 значительно отличаются от тех, какими они были в 2014 году", – подчеркнула Квин.

Вместе с тем временная поверенная США в Украине отметила, что в Вашингтоне рассматривают возможность усилить присутствие американских военных на территории нашего государства.

"У нас здесь на постоянной основе находится 160 американских военнослужащих. Если по нашим оценкам потребности изменятся и количество нужно будет увеличивать – мы будем рассматривать этот вопрос", – заявила представительница США.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к украинской границе стянули более 100 000 российских военных: об этом 16 апреля заявил командующий ООС Сергей Наев. В приграничные регионы, а также в оккупированные Крым и ОРДЛО Россия также усиленно свозит технику и вооружение.

Причины стягивания войск в приграничные регионы Кремль объяснять отказывается. При этом озабоченность военными маневрами России в непосредственной близости к Украине выразили в ОБСЕ, в G7 призвали РФ немедленно прекратить провокации на границе с Украиной, а президент США Джозеф Байден позвонил Путину, призвал его "снизить градус" и предложил встретиться.

При этом 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский из-за роста напряжения на границе и агрессивных действий Кремля провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель: стороны призвали РФ отвести войска от границы с Украиной.