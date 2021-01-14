Тука о санкциях против Дубинского: США загнали "слуг народа" в "цугцванг"

Вследствие американских санкций, введенных в том числе против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, партия президента оказалась в ситуации "цугцванга".

Посольство США в Украине фактически подало сигнал действующей власти из-за обвинения нардепа во вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Показательным является тот факт, что на официальной странице американского посольства в Facebook центральное место в иллюстрации информации о применении санкций занимает именно лицо депутата Дубинского. С моей точки зрения, это огромный сигнал к господствующему в стране большинству", – подчеркнул он.

По мнению Туки, этот сигнал можно сформулировать следующим образом: "Если вы должным образом не отреагируете, то наши отношения в дальнейшем могут иметь весьма не проукраинский путь развития".

По его словам, партия "Слуга народа" оказалась в ситуации "цугцванга", когда любой шаг приведет только к ухудшению.

"При таких обстоятельствах эта политическая сила оказалась в ситуации цугцванга. Много месяцев никакой реакции на пророссийскую деятельность Дубинского не было ни непосредственно от руководителей фракции, ни от Офиса президента. И сейчас делать вид, что якобы ничего не произошло, не удастся. Политические оппоненты не дадут замолчать этот вопрос", – заявил Тука.

"Если же начнут реагировать в негативном контексте по отношению к Дубинскому, то тут же восстанут его коллеги-друзья из группы Коломойского, которые начнут очередную волну о "внешнем управлении". Эту волну подхватят их союзники-партнеры из ОПЗЖ Медведчука", – спрогнозировал он.

Как писал OBOZREVATEL, США ввели санкции за вмешательство в президентские выборы против нескольких граждан Украины, в частности, против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. В Офисе президента заверили, что сделают все возможное, чтобы привлечь причастных к ответственности.