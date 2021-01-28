США направили в Черное море эсминец USS Porter. Фото

Американский эсминец USS Porter 28 января отправился к Черному морю для осуществления операций с морской безопасности в регионе.

Об этом сообщил 6-й флот США в Twitter, опубликовав фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Корабли флота США и самолеты регулярно проводят операции в Черном море для поддержки наших союзников в НАТО и партнеров", – говорится в посте.

Отметим, что USS Porter является эскадренным миноносцем, управляемым ракетным вооружением типа "Арли Берк", а также пятым кораблем ВМС США, названным в честь офицеров американского Военно-морского флота Командора Дэвида Портера и его сына.

Добавим, что еще на саммите НАТО в 2016 году было принято решение о наращивании присутствия сил Альянса в Черноморском регионе. Наземный компонент строится вокруг новой многонациональной бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года к побережью Черного моря осуществил переход американский ракетный эсминец USS Donald Cook. В частности, для регулярного патрулирования в пределах миссии НАТО.