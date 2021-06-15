Спящую семью расстрелял уроженец РФ: всплыли новые подробности о ЧП на Житомирщине

Подозреваемый в умышленном убийстве Ирины и Сергея Миненко в Житомирской области родился в России и имеет жилье в Киеве. Мужчина вел скрытную жизнь и владел оружейным "арсеналом".

О новых подробностях резонансного преступления читайте в материале OBOZREVATEL.

Как стало известно нам из собственных источников, стрелком оказался 58-летний Александр Мальцев. Он уроженец Курской области РФ, долгое время жил на Лесном массиве в Деснянском районе Киева.

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Подозреваемый в убийстве на Житомирщине около 10 лет назад купил дом в с. Вишневое Коростышевского района Житомирской области.

До села Грубское, где Мальцев расстрелял из автомата Калашникова спящих людей, менее пяти километров.

Местные жители говорят, что о мужчине почти ничего не знают: "Он жил скрытно, ни с кем не общался. Не местный, дом купил как дачу".

Трагедия произошла ночью 8 июня. Стрелок открыл огонь через окно: Сергей погиб от тяжелых ранений на месте, его жена Ирина скончалась на следующий день в реанимации Коростышевской центральной районной больницы. Женщина так и не пришла в сознание.

В доме ночью находилась и 11-летняя дочь семейной пары. Ее спасло то, что в момент нападения девочка спала в другой комнате.

Автомат Калашникова, из которого стрелял Мальцев, несколько гранат, глушитель и патроны были спрятаны на окраине села. Тайник во время расследования нашли полицейские.

Как выяснил OBOZREVATEL, на подозреваемого в убийстве семейной пары зарегистрировано четыре единицы оружия: газовый пистолет и три гладкоствольных ружья. Где подозреваемый раздобыл АК, сейчас выясняют правоохранители.

Причиной убийства 47-летнего Сергея и 38-летней Ирины стали долговые обязательства главы семьи. В прокуратуре Житомирской области рассказали, что речь идет о 23 тысячах долларов США – это около 618 тыс. грн. В доме стрелка якобы нашли расписки на эту сумму.

О том, как и когда познакомились Александр Мальцев и Сергей Миненко, пока неизвестно. Но, по информации наших источников, до 2014 года подозреваемый в убийстве был зарегистрирован в Киеве частным предпринимателем, занимался грузоперевозками. А его жертвой был дальнобойщик, который ездил на заработки за границу. В день гибели Миненко как раз должен был ехать за документами, получить визу.

Сотрудники полиции Житомирской области раскрыли преступление в тот же день. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас Мальцев находится под стражей.