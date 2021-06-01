Спикер Госдумы выдал, что Украина должна России, и потребовал извинений

Спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин выдал спич с оскорблениями Украины, Чехии, Грузии и стран Балтии. Он потребовал от них извинений перед страной-агрессором и усомнился в наличии у названных государств реальной независимости.

Свои претензии российский политик высказал на личном Telegram-канале. Он возмутился из-за того, что указанные страны якобы ни за что требуют с Москвы денежных компенсаций.

"В своих попытках самоутверждения Чехия, Украина, Грузия и страны Балтии до скучного предсказуемы. Что ни заявление – начинают с политики, заканчивают "дайте денег". Когда эти государства входили в число стран социалистического лагеря, привыкли жить за счет других. Привычка осталась. Она бы не сохранилась, будь у них суверенитет и независимость не на словах, а на деле. Но выбор сделан в пользу государства-сателлита", – написал Володин, намекая на США.

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Так, по его словам, Украина из-за опасений лишиться доходов от транзита российского газа требует денежного возмещения за строительство российской стороной газопровода "Северный поток — 2". А Чехия, выдвинув обвинения против России в связи со взрывом боеприпасов в Врбетице, заговорила о взысканиях в размере 40 млн евро. Что касается стран Балтии, то они требуют компенсаций за период советской оккупации.

"Политика – не собес. Получать деньги и быть независимыми не получится. Так не бывает. Да не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз. Не забывайте, именно Россия взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР", – высказался спикер российского парламента, умалчивая, что на благо СССР работали все союзные республики, а не только РСФСР.

"Если совести нет, то хотя бы меру надо знать. Помните, что русский мужик долго запрягает, но быстро едет. Правильно было бы принести извинения. И начать отношения, думая о будущем. Прекращайте делать виновником всех своих проблем Россию. Начните с себя. 30 лет вы уже строите независимые государства. Не морочьте голову себе и другим", – угрожающе подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года Володин угрожал тем, что Украина якобы может потерять ряд областей из-за вымышленного "ущемления малых народов" – россиян, венгров и поляков.