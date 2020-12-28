Спецслужбы РФ собирали информацию для возможного убийства главы украинской разведки: опубликована запись

Сотрудники ФСБ России занялись поиском информации о руководителе Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, что может быть связано с возможной подготовкой его убийства.

Как сообщили на сайте ГУР Минобороны, специалисты ведомства перехватили разговор по каналу спецсвязи между двумя сотрудниками ФСБ. Они находились в Симферополе и Донецке соответственно.

Российские агенты обсуждали поиск информации в отношении Буданова и передачу ее в управление ФСБ РФ, которое специализируется на проведении специальных и диверсионных операций.

Как сообщил OBOZREVATEL источник в силовых структурах, это управление ФСБ может готовить убийство. Поэтому сотрудники российской спецслужбы собирают информацию о передвижениях потенциальной жертвы, местах ее пребывания, привычках и тому подобное. Это может занять, например, и несколько месяцев.

"Учитывая то, как было организовано и проведено убийство командира спецрезерва ГУР Минобороны Украины полковника Максима Шаповала, подготовку очередного покушения на жизнь руководителя украинской разведки исключать не стоит", – сказал источник.

ГУР обнародовало аудиофайл разговора между российскими разведчиками.

Собеседниками являются бывшие сотрудники крымского Главка СБУ, которые изменили присяге и перешли на службу в ФСБ РФ.

Речь идет о бывшем начальнике отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности ГУ СБУ в АР Крым Александре Склянко и экс-заместителе начальника отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности ГУ СБУ в АР Крым Николае Черных.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что одна из главных задач Украины с военной точки зрения – заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника. По словам Буданова, сейчас в мире проходят войны нового типа, куда вовлечены не только военные группировки, но и гражданские части и которые идеально маскируются разными мощными пропагандистскими программами.