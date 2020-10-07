Спецслужбы РФ пытались завербовать украинца для шпионажа за военными

Спецслужбы Российской Федерации пытались завербовать жителя одного из пограничных районов Черниговской области для сбора информации об украинских воинских частях.

Об это сообщили в пресс-центре СБУ 7 октября. Украинец периодически выезжал в Россию по личным делам.

Во время очередной поездки его задержали российские правоохранители за якобы нарушение трудового законодательства и условий пребывания на территории РФ.

После этого сотрудники спецслужб РФ заставили мужчину подписать согласие на негласное сотрудничество.

"По заданию российских кураторов, украинец должен был собирать информацию о воинских частях и военнослужащих, проходящих службу в районах, граничащих с РФ", – сказано в сообщении.

Их также интересовала информация о сотрудниках украинских правоохранительных органов и гражданах, которые систематически ездят в Россию на заработки.

Собранные данные украинец должен был передать кураторам во время следующего визита в РФ.

По возвращении домой мужчина добровольно обратился в СБУ и рассказал об обстоятельствах его вербовки и поставленных задачах.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине контрразведка Службы безопасности Украины задержала организатора нелегальной легализации россиян в нашей стране.